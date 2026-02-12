ダイヤモンドエレクトリックホールディングス <6699> [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比65.4％増の18.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の11.5億円→17億円(前期は14.6億円)に47.8％上方修正し、一転して15.9％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の400万円→5.5億円(前年同期は21.7億円)に139倍増額し、減益率が99.8％減→74.5％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比60.7％減の7.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.7％→2.0％に悪化した。



株探ニュース

