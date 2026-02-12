エスペック <6859> [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の45.7億円に減り、通期計画の77.5億円に対する進捗率は59.0％となり、5年平均の60.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.2％増の31.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.9％増の18.6億円となったが、売上営業利益率は前年同期の10.2％→10.0％に低下した。



株探ニュース

