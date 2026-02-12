光通信 <9435> [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比9.6％増の1126億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の1150億円→1200億円(前期は1175億円)に4.3％上方修正し、一転して2.1％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の446億円→496億円(前年同期は693億円)に11.2％増額し、減益率が35.6％減→28.3％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の736円→746円(前期は661円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同一期間比22.4％減の423億円に減ったが、売上営業利益率は前年同一期間の16.9％→17.1％に上昇した。



