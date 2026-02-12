元乃木坂46でタレントの山崎怜奈（28）が、11日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。番組制作側からの自身の見られ方に関して悩みを明かした。

今回のテーマは「ギリで飲み込んだ言葉発表会」。山崎は「テレビのスタッフさんに『山崎さんをYouTubeで調べたら、政治家としゃべっている切り抜き動画ばっかり出てくるんですよね』と言われて飲み込んだひと言」を明かした。「帯でやっているラジオを聴いてください」。

オードリーの春日俊彰（47）が「これ、ほんとよく飲み込んだね」と言った。山崎は「冠番組でラジオ今3本やっていて。なんですけど、あんまり聴いてもらえなくて。切ないなって。毎日生放送してるんだけどな、って思って」と苦笑い。

「日ごろのスケジュールを見ても、どうしても生放送のラジオの時間が圧倒的に占めているんですよ。そこでしゃべっている時の私が多分いちばんナチュラルだし、良くも悪くもうそがつけないから。わりと自然体なところが見えると思うんですけど」と胸の内を明かした。そして「多分、キャスティングとかを決める時にYouTubeとかでしゃべっている映像が欲しくて、それを見て決めていらっしゃる方もいるみたいなんですけど」と続けた。

ただ、「私、YouTubeをやっていないんで。どうしても『ABEMA Prime』で政治家の人と選挙前とかにしゃべっているような。しかもそれが切り抜かれているから、コンパクト強めの感じで編集されているものばかりが上がっていて」と現状を説明した。

「YouTubeやった方がいいのかな、って。それ対策がやった方がいいのかな、って悩み始めたり、とかしています」と話した。