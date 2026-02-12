超特急のカイが12日、都内で、リョウガとパーソナリティーを務める文化放送「稜海しました！超特急QR」（月曜深夜1・30）の取材会を行った。

番組初のポップアップショップを東京・新宿丸井アネックスであす13〜22日に開催。「丸井さんで実店舗としてポップアップショップやらせてもらえると思ってなかった。番組始まって1年と約4ヶ月ぐらいで4個目のグッズっていう、ラジオ番組としては異例の速度のグッズの出し方なので本当にありがたいです」と喜んだ。

グッズのテーマは文化放送が社屋を構える東京・浜松町で地域の人々に愛されるお風呂屋さん。商品にはスパバッグもあり「サウナとか行った時に持っている人いたら声かけちゃうかもと思ってます」と“予告”した。

メンバーの郄松アロハがM！LKの山中柔太朗とダブル主演する映画「純愛上等！」はあす13日から公開。今月20、21日には超特急が東京・国立代々木競技場第1体育館で全国ツアーの最終公演を迎える。「新宿でも公開している。映画館から店舗への動線が奇麗にできている。ツアーファイナルもまるかぶり。くるっきゃねえ」とアピールした。