フジ・堀池亮介アナ、2月末に育休から復帰「支えてくださる皆さまに心より感謝」
フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。今月末に育休から復帰することを明かした。
【写真あり】フジ・堀池亮介アナ、2月末に育休から復帰「支えてくださる皆さまに心より感謝」
堀池アナは、昨年8月に第1子男児誕生を報告。この日の投稿では「先月から育児のためお休みをいただいておりますが、今月末よりお仕事に復帰いたします」と伝え、「支えてくださる皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝した。
続けて「残りの時間も大切に過ごしながら、復帰後も一つ一つの仕事に真摯に向き合ってまいります！」と意気込んだ。
堀池アナは、1996年5月26日生まれ、静岡県出身。2019年にフジテレビに入社した。『サン！シャイン』火・水・木曜の情報キャスターや『F1 GPニュース』を担当。プライベートでは、2024年1月31日に結婚を報告。父は元サッカー日本代表の堀池巧氏。
