ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間12日夜から13日早朝にかけての大会7日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

ここまで日本は金メダル2個を獲得。スノーボードの男女ビッグエアで、木村葵来（21、ムラサキスポーツ）と村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がアベックVの快挙。6日目を終え、チームジャパンは計8個（金2、銀2、銅4）のメダルを獲得した。7日目も男子モーグルの堀島行真（28、トヨタ自動車）、好調スノーボード勢のメダルラッシュに期待が高まる。

カーリング／女子・予選リーグ

前回銀メダルの女子日本は、初の金メダルに向けて初戦を迎える。この日はスウェーデンとデンマークの2試合が行われる。日本代表決定戦で銀メダリストのロコソラーレに勝利し、代表の座を勝ち取ったフォルティウス。スキップの吉村紗也香（34）は高校時代から五輪挑戦5度目でついに五輪切符を掴んだ。母として臨む初の大舞台へいざ出陣。

スキー フリースタイル／男子モーグル・予選2回目、決勝

前回銅メダリストの堀島行真（28、トヨタ自動車）は大技“コーク1440”でこの種目日本男子初の金メダルを目指す。ライバル・M.キングズベリー（33、カナダ）を上回れるかがカギとなる。日本勢は西沢岳人（26、チームリステル）、藤木豪心（28、イマトク）、島川拓也（27、日本仮設）が、決勝の前に行われる予選の2回目に挑み、決勝進出を目指す。

スノーボード／女子ハーフパイプ・決勝

日本勢4人全員が決勝進出。16歳コンビの清水さら（TOKIOインカラミ）、工藤璃星（TOKIOインカラミ）がそれぞれ予選2位、4位と好調な出だし。表彰台ならば冬季五輪日本女子最年少のメダリストとなる。前回銅の冨田せな（26、宇佐美SC）が9位、昨季W杯女王の小野光希（21、BURTON）も11位で12人で争われる決勝に駒を進めた。予選の結果は持ち越されず。決勝は3本の滑走で、そのうちのベストスコアで順位が決まり、五輪3連覇を狙うC.キム（25、アメリカ）ら海外の強豪とメダルを争う。



【大会7日目 日本選手の主な出場種目】

12日 カーリング／女子・予選リーグ（スウェーデンー日本）

12日 スケルトン／男子・1回目、2回目

12日 スキー フリースタイル／男子モーグル・予選2回目

12日 スキー フリースタイル／男子モーグル・決勝

13日 スピードスケート／女子5000m

13日 カーリング／女子・予選リーグ（デンマークー日本）

13日 スノーボード／女子ハーフパイプ・決勝

13日 ショートトラック／女子500m準々決勝〜決勝、男子1000m準々決勝〜決勝

※写真は左から堀島選手、吉村紗也香選手

