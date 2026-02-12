警察庁が１２日に公表した昨年の犯罪情勢統計では、特殊詐欺と「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」の被害額が前年比６割増の約３２４１億円（暫定値）に上った。

海外の拠点から電話する「ニセ警察詐欺」が増加しており、警察当局は対策の強化を急いでいる。

「リアリティーあった」

「録音聴取します」。栃木県の男性会社員（２６）は昨年６月、「福岡県警捜査２課のタカノ」と名乗る男から、スマートフォンのビデオ通話で「取り調べ」を受けた。

男性のスマホには、この日、携帯電話店の従業員という別の男から「福岡県内であなたの携帯から迷惑メールが送られている」と電話があった。「警察の相談先」として、電話をつながれたのがタカノだった。

語り口は巧妙だった。タカノは「詐欺がはやっている。かけ直すので（県警の）サイトで番号を確認して」と言って電話を切ると、福岡県警本部と酷似した番号から電話をかけてきた。

着信番号には、国際番号を示す「＋」が付いていた。タカノに「先頭４桁は内線番号」と言われ、男性は信じてしまった。

「取り調べ」には検事役も登場し、ビデオ通話は長時間に及んだ。男性は結局、消費者金融５社と契約し、「無実を証明する保証金」の名目で約２９０万円を振り込まされた。「相手の話にリアリティーがあった」と振り返る。

非対面の生活を逆手に

ニセ警察詐欺の昨年の被害額は、特殊詐欺全体（約１４１４億円）の約７割にあたる約９８５億円に上った。被害者は３０歳代が最多の２２２１件で２０歳代が１６８６件と続き、若い世代が標的にされている。

だましの手口は、主にスマホや固定電話に自動音声の電話がかかってくるところから始まる。案内に従うと拠点の「かけ子」役につながり、ＬＩＮＥに誘導され、ビデオ通話が始まる。

コロナ禍に定着した非対面、非接触の生活様式を逆手に取り、犯罪組織が、インターネットバンキングなどで現金を振り込ませるケースが増えている。昨年は被害件数の約８割が「振り込み型」だった。金の価格高騰を受け、金地金を送らせる手口も目立つ。

動画や広告きっかけ

一方、ＳＮＳのバナー広告やダイレクトメッセージ（ＤＭ）などを入り口とする「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」の被害も深刻で、昨年は前年比４割増の約１８２７億円となった。

最近は「ユーチューブ」の動画や広告がきっかけとなる投資詐欺被害が増え、昨年は１２２１件と前年（５８件）の約２１倍になった。

ＡＩ（人工知能）を悪用して、著名な投資家を装った動画などを投稿し、問い合わせてきた人をＬＩＮＥの投資グループに誘導しているとみられる。警察は、こうした投稿をしているアカウントの凍結などの対応を運営側に要請している。

対策の司令塔組織を設置

警察庁は、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が中国系の犯罪組織と手を結び、東南アジアの拠点から違法行為を繰り返しているとみて、昨年、庁内に対策の司令塔組織を設置した。ＳＮＳ事業者や金融機関など民間との連携も強化している。担当者は「官民をあげて匿流の実態解明を進めるとともに、詐欺拠点がある各国当局との情報共有も推進する」としている。