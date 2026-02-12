元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、11日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。11日に行われた渡辺直美の東京ドーム公演を振り返った。

佐久間氏はオープニングで「さっき渡辺直美の東京ドーム見に行きまして」と報告。内容やゲストは一切発表されておらず「直美しか発表されないで東京ドーム売り切ったのがまずすごい」と感嘆した。

ショーについては「ビヨンセで始まって、そこからカッコよかったよ。（アメリカで）スタンダップコメディーやってるじゃん？そこから40分フリートーク」と渡辺が単独で進行。「自分が生まれてから17歳ぐらいまでの話をフリートーク。ちゃんとスタンダップやってますよと。ピンでバーッとやって」と語り、その後芸人仲間が登場したミュージカルについても「フリートークからミュージカルに流れていく構成がすごかった。面白かったですね。カッコよかったです」と賛辞を送った。

フジテレビ系「笑っていいとも！」や「ピカルの定理」への出演など、渡辺のキャリアを振り返りながら「直美って異常な出世の早さじゃん？それがミュージカルで掘り起こされると、やっぱ異常だなっていう。スピードが」とあっという間に売れっ子になったことに改めて驚き。「25歳で1回仕事休んで、ニューヨーク行ってる。25歳で『私このままじゃダメになる』ってニューヨークに行って、で戻ってきてCM25社っていう」と華々しさに笑うしかない様子だった。