2月11日、女優でモデルの新木優子が、自身のInstagramを更新した。世界的ブランド『Dior』のイベントに参加したことを報告、その近影が話題となっている。

2026年2月12日に、同ブランドの新コンセプトストア『ディオール バンブー パビリオン』が東京・代官山にオープン。10日に記念イベントが開催され、豪華なタレント陣が多数招待された。

「新木さんは、《日本との絆を継承し、代官山に誕生した“ディオールバンブーパビリオン”。一歩足を踏み入れるだけで、その世界観に包まれたような気分に、、》と、訪れた感想を綴りました。

さらに、禅や和紙など、日本文化とコラボレーションした会場に魅了されたことを明かし、《入った瞬間に幸せなため息が溢れてしまう素敵なディオールバンブーパビリオン》と、感慨深い思いを綴りました」（芸能プロ関係者）

添えられた複数枚の写真には、首元に大きなリボンがデザインされたネイビーのシャツと、丈がかなり短めのミニスカートを着用した新木が写っている。同ブランドの華やかなアイテムが展示される会場で、超ミニスカから見える大胆な美脚が目を引くスタイルだ。

コメント欄にも、その抜群のスタイルに《御御足が綺麗》《裾からスラリと伸びる足がとっても綺麗》《美しすぎます！！》と、絶賛の声が集まっていた。

2008年に映画デビュー後、2015年のゼクシィ8代目CMガールで注目を浴びた新木。ドラマ『コード・ブルー』（2018年）でブレイクし、女優とモデルの二刀流の実績を積んできた。そんな新木のポテンシャルは世界レベルだと前出・芸能プロ関係者が指摘する。

「新木さんは、2020年からDiorのジャパンファッションアンバサダーを務めています。横浜流星さんと同時期に起用され、これまでにパリ・コレクションなど多数のイベントに参加し、ブランドの顔として活動中です。

なんでも着こなせるポテンシャルと、醸し出す透明感のある上品なたたずまいは、世界的にも認められています」

新木の大人な魅力が、ますます開花していきそうな予感だ。