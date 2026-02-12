「娘と兼用でヘビロテ！」【しまむら】大人カジュアルにぴったり♡「優秀スウェット」

程よく気の抜けたデイリーコーデにおすすめのアイテムといえば、やっぱり「スウェット」。気軽に買い足せるアイテムを探すなら【しまむら】をチェックしてみて。今回編集部が注目したのは、ロゴデザインがシャレ感を高める「スウェットトップス」です。ゆったりとしたサイズ感でこなれ見えも狙える優秀アイテムの魅力をレポートします。

ボリューム袖でサマ見え！

【しまむら】「MAR4ダンSTR」\770（税込）

胸元に英字メッセージの刺繍が配されたスウェットトップスが驚きの1,000円以下で登場！ カジュアルに傾きがちなスウェットも、ボリューム袖のデザインなら大人可愛い雰囲気を演出してくれます。大人に似合うプチプラコーデを発信している@__koko.oさんは「LLしか残ってなかったけど ゆるっと感が可愛くて即購入」とコメント。店頭で見つけたら即ゲットがおすすめです。

大人カジュアルな黒スウェット

【しまむら】「NON ＊ ウラキモウシシュウPO」\1,419（税込）

フロントロゴが目を引く黒のスウェットトップス。配色がシンプルなので大人でも取り入れやすい一枚です。裏起毛素材なので、冷え込みが厳しいこの時季は特に重宝しそう。おしゃれママの@mguu__mさんは「娘と兼用でヘビロテ」するほどお気に入りなのだとか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@__koko.o様、

@mguu__m様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。