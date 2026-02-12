スピードスケート男子1000メートル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートルが11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害されて5位に。レース後に怒りを露わにしていたが、アクシデントを引き起こした中国選手はレース後、母国メディアに対して、複雑な胸の内を明かしている。

アクシデントが起きたのは、ラスト1周となったバックストレートでのこと。好走を見せていたベンネマルスだったが、レーンを入れ替わる際に進路を阻んだ廉子文の左足と接触し、失速した。ゴール直後には、怒りの表情で声を荒げていた。結局、廉はレーンの移動を早すぎるタイミングで行ったと判断されて失格。ベンネマルスは1人で再レースを行ったが、タイムを伸ばすことは出来なかった。

中国紙「北京日報」は「廉子文のタイムは取り消し。故意のブロックではなく、相手のオランダ選手に謝罪するも叩かれる」という見出しで記事を掲載。「相手が自分の前か横にいたら、当然彼に譲っていた」という、試合後の廉の談話を伝えている。

記事の中で、廉は当時の状況について「彼が自分の前にいることを知りながら故意に彼をブロックするなどということはするはずがない。どの選手もそんなひどいことはしないと思う」と釈明。続けて「自分がコーナーを出るときに相手は『自分の後ろのとても近いところにいる』と感じた」と説明した。

続けて「全力でコーナーを出て加速する際、相手が自分の後ろにいることを知って、急いで別のコースに移ろうとしたところ『彼がとても近くまで来ていて、私のブレードに接触した。彼も影響を受けたし、私もスピードを失った』」と、失意の表情で語ったと記事は伝えている。

審判にタイム取り消しを告げられた時は、少し戸惑い「自分が前にいたのに」と思ったという廉。それでもすぐに謝罪したことについて、「申し訳ないと思った。選手は皆冬季五輪のために4年間準備しており、オリンピックはどの選手にとっても非常に重要だ。自分を含めて」と話したという。

記事によると、当時ベンネマルスは非常に興奮しており、腕を振り回した際に、その腕が廉に当たった。廉はその時を振り返り、「私は弱い人間ではないけれど、たくさんの人が見ている中、リンクで怒りをぶつける必要はないと思った」と、怒るベンネマルスの態度に反発するコメントも紹介した。

さらに廉は、競技後に自身のSNSを更新。「相手選手との接触は予想外のものだった」とあくまでも偶然のアクシデントだったと説明。その上で「私は何も規則違反の動作はしていないし、そうする意図もなく、ブレードの接触は本当に予想外のことだった」としている。



