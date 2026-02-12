秋田は人格否定する過激な言動や合理的理由のない要求が発生していると発表

ブラウブリッツ秋田は2月12日、公式SNSやメール等で発生しているカスタマーハラスメント（カスハラ）への対応について、2025年3月に策定した基本方針を改めて再掲し、注意を喚起した。

クラブの発表によると、ごく一部の利用者から、長時間にわたる電話や執拗な連絡、スタッフに対する大きな怒鳴り声や、「バカ」「頭がおかしい」「常識がない」といった人格を否定する暴言、さらには客観的事実に基づかない誹謗中傷などの事案が発生しているという。

これらを受け、秋田は「監督や選手、スタッフ、社員等、当社で働くすべての人を守ることが重要課題」とし、対策の一環として通話やメール内容の録音・録画等を実施することを明かした。

基本方針ではカスハラの定義を明確化。身体的・精神的な攻撃やSNS上での誹謗中傷、プライバシー侵害、合理的な理由のない過剰な要求などを対象としている。対象行為が確認された場合、試合会場や練習場への入場を断るほか、悪質と判断した際には警察や弁護士と連携して厳正に対処する方針だ。

クラブは「良好な信頼関係を持続していくため」として、ファン・サポーターへ理解と協力を求めている。（FOOTBALL ZONE編集部）