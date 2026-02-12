ダンスボーカルグループ「超特急」のカイとリョウガが１２日、パーソナリティーを務める文化放送のラジオ「稜海しました！ 超特急ＱＲ」（月曜・深夜１時半）の初のポップアップショップ（２月１３〜２２日、東京・新宿マルイアネックス）の開催を記念した生配信を都内で行った。

文化放送の配信プラットフォーム「ＱｌｏｖｅＲ」を用いた生配信で２人は、ポップアップストアの見どころやグッズを紹介。超特急メンバーのユーキも電話出演した。

生配信後に２人は報道陣の取材に対応。ポップアップの開催中にバレンタインデーを迎えることから、バレンタインデーの思い出について尋ねられたカイは「１０代のころ、ケーキを１ホールいただきました。手作りだったんですけどあまり手作りが得意じゃないので…。家族が食べました。一親等なのでほぼ僕が食べた」と申し訳なさそうに回想した。

リョウガは「（ファンからの）食べ物のプレゼント自体は決まりとしてダメなんですが、たとえばチョコとかケーキとかを作ってその写真をＳＮＳに載せてくれるのを見ることがある。毎年気持ちとして受け取っていて、それはめちゃくちゃうれしい」。ホワイトデーのお返しのオススメには、番組グッズをちゃっかりＰＲしていた。