青山新　バレンタインデー直前に地元の先輩・吉木りさとチョコレート作り

演歌歌手の青山新が１２日、都内で１８日に発売される最新曲「十三ケ月」の発売イベントを行った。

１４日はバレンタインデーでもあることから、初めてのチョコレートタルト作りに挑戦。青山の地元千葉・浦安市の先輩である吉木りさに指導してもらいながら製作した。

パティシエをイメージした服装で登場した青山は「気持ちが伝わるように、気合いを入れて頑張りたい。大変不安ではありますけれども、頑張っていきたい」とあいさつ。その後は吉木と地元トークに花を咲かせつつ、和気あいあいとしながらチョコレート作りにいそしんだ。

出来上がったお菓子は「十三ケ月」に収録されている全曲で作詞を担当した麻こよみ氏へプレゼント。心のこもった手作りプレゼントに麻氏も「１２０点」と高評価。青山も「うれしい、ありがとうございます」と笑顔を浮かべた。

小学６年生の時は１５個もチョコレートをもらうほどモテモテだった青山。今回は“逆チョコ”の形となったが、「今回をきっかけに自分から作るのもありかもと思った」と感想を語った。

「十三ケ月」は愛する人を忘れられない女心を歌った一曲。この日を通じて女心も勉強できたと語り、「（チョコレートを）受け取ってもらうときの相手の表情だったり、食べた時のリアクションだったりも想像しながら作るとすごくワクワクした」と曲になぞらえながら笑顔で振り返った。