セガ ラッキーくじから「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の第7弾が登場！

「MORE MORE JUMP！」「Vivid BAD SQUAD」「25時、ナイトコードで。」の賞品が、A賞からF賞、ラストラッキー賞でラインナップされます☆

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」

価格：1回 750円（税込）

発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定

販売店舗：ローソンほか

※店舗への問合せは控えてください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」が、ローソンなどに順次登場！

本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

Vol.7は、「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」の賞品がアソートされます。

収納ケース付きの大きなブランケットや、新規衣装のマスコット、マスコットを収納することができるポーチなど豪華賞品が勢揃い。

さらに、おなじみのアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、嬉しい2個セットの缶バッジもラインナップされています☆

A賞 ケース付きタオルケット（全3種）

「MORE MORE JUMP！」「Vivid BAD SQUAD」「25時、ナイトコードで。」の各ユニットをデザインしたタオルケット。

ケース付きなので、持ち歩いてひざ掛けにしたり、夏には冷房対策にも便利なグッズです☆

B賞 ぷちぬいマスコット（全12種）

各キャラクターが、キュートなマスコットになりました！

推しキャラクターを集めても、ユニットごとに集めても夢が広がるグッズです。

※種類は選べません

C賞 マルチポーチ（全3種）

各ユニットをイメージしたマルチポーチ。

マスコットを入れられるサイズなので、推し活にもぴったりです！

D賞 アクリルスタンド（全12種）

キャラクターたちが生き生きと描かれた、アクリルスタンド。

大好きなキャラクターが、机や棚を彩ってくれます☆

※種類は選べません

E賞 アクリルキーホルダー（全12種）

ボールチェーン付きのアクリルキーホルダーも登場！

各ユニットのイメージカラーを上手に取り入れた、ポップなデザインでラインナップされます。

※種類は選べません

F賞 缶バッジセット（全12種）

イラストと名前の缶バッジがセットに。

名前の缶バッジにも、各キャラクターの個性を表すワンポイントが入っています☆

※種類は選べません

ラストラッキー賞 描きおろしイラストブックレット（全1種）

最後のくじをひいたひとが必ずもらえる「ラストラッキー賞」

ラストラッキー賞に用意されているのは、ファン必見の「描きおろしイラストブックレット（全1種）」です。

くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も登場！

抽選で10名に「ぷちぬいマスコット（B賞）」の全種セットが当ります。

また、セガUFOキャッチャーオンラインが1回遊べるポイントがもれなくプレゼントされます☆

※150UPまでのUFOキャッチャーに限ります

※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です

同時発売：セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」

価格：ブロマイド 1枚300円(税込)

販売期間：2026年2月13日(金)0:00〜2026年4月13日(月)23:59

サイズ：L判

種類：全39種

取扱店舗：全国のローソンのマルチコピー機設置店舗にて（一部店舗を除く）

プリント商品“セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」”が、期間限定で登場！

希望の商品を選択して、各取扱店のマルチコピー機で出力して購入することが可能です。

購入方法やプリント商品一覧など、詳しくは「ローソンプリント」公式サイトを確認ください。

「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」のコレクションしたくなるグッズが目白押し！

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」は、2026年2月13日(金)より、ローソンほかにて順次販売開始です。

Art by 朝日川日和 © SEGA/© CP/© CFM

