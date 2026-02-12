第7弾はMORE MORE JUMP！など3ユニット！セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」
セガ ラッキーくじから「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の第7弾が登場！
「MORE MORE JUMP！」「Vivid BAD SQUAD」「25時、ナイトコードで。」の賞品が、A賞からF賞、ラストラッキー賞でラインナップされます☆
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」
価格：1回 750円（税込）
発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定
販売店舗：ローソンほか
※店舗への問合せは控えてください
※店舗により、取り扱いのない場合があります
※店舗により、発売時間が異なります
※数量限定のため完売の可能性もあります
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」が、ローソンなどに順次登場！
本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。
Vol.7は、「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」の賞品がアソートされます。
収納ケース付きの大きなブランケットや、新規衣装のマスコット、マスコットを収納することができるポーチなど豪華賞品が勢揃い。
さらに、おなじみのアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、嬉しい2個セットの缶バッジもラインナップされています☆
A賞 ケース付きタオルケット（全3種）
「MORE MORE JUMP！」「Vivid BAD SQUAD」「25時、ナイトコードで。」の各ユニットをデザインしたタオルケット。
ケース付きなので、持ち歩いてひざ掛けにしたり、夏には冷房対策にも便利なグッズです☆
B賞 ぷちぬいマスコット（全12種）
各キャラクターが、キュートなマスコットになりました！
推しキャラクターを集めても、ユニットごとに集めても夢が広がるグッズです。
※種類は選べません
C賞 マルチポーチ（全3種）
各ユニットをイメージしたマルチポーチ。
マスコットを入れられるサイズなので、推し活にもぴったりです！
D賞 アクリルスタンド（全12種）
キャラクターたちが生き生きと描かれた、アクリルスタンド。
大好きなキャラクターが、机や棚を彩ってくれます☆
※種類は選べません
E賞 アクリルキーホルダー（全12種）
ボールチェーン付きのアクリルキーホルダーも登場！
各ユニットのイメージカラーを上手に取り入れた、ポップなデザインでラインナップされます。
※種類は選べません
F賞 缶バッジセット（全12種）
イラストと名前の缶バッジがセットに。
名前の缶バッジにも、各キャラクターの個性を表すワンポイントが入っています☆
※種類は選べません
ラストラッキー賞 描きおろしイラストブックレット（全1種）
最後のくじをひいたひとが必ずもらえる「ラストラッキー賞」
ラストラッキー賞に用意されているのは、ファン必見の「描きおろしイラストブックレット（全1種）」です。
くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞
くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も登場！
抽選で10名に「ぷちぬいマスコット（B賞）」の全種セットが当ります。
また、セガUFOキャッチャーオンラインが1回遊べるポイントがもれなくプレゼントされます☆
※150UPまでのUFOキャッチャーに限ります
※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です
同時発売：セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」
価格：ブロマイド 1枚300円(税込)
販売期間：2026年2月13日(金)0:00〜2026年4月13日(月)23:59
サイズ：L判
種類：全39種
取扱店舗：全国のローソンのマルチコピー機設置店舗にて（一部店舗を除く）
プリント商品“セガ コンテンツプリント「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.9」”が、期間限定で登場！
希望の商品を選択して、各取扱店のマルチコピー機で出力して購入することが可能です。
購入方法やプリント商品一覧など、詳しくは「ローソンプリント」公式サイトを確認ください。
「MORE MORE JUMP！」、「Vivid BAD SQUAD」、「25時、ナイトコードで。」のコレクションしたくなるグッズが目白押し！
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク Vol.7」は、2026年2月13日(金)より、ローソンほかにて順次販売開始です。
Art by 朝日川日和 © SEGA/© CP/© CFM
