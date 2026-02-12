ダンスボーカルグループ「超特急」のカイとリョウガが１２日、パーソナリティーを務める文化放送のラジオ「稜海しました！ 超特急ＱＲ」（月曜・深夜１時半）の初のポップアップショップ（２月１３〜２２日、東京・新宿マルイアネックス）の開催を記念した生配信を都内で行った。

文化放送の配信プラットフォーム「ＱｌｏｖｅＲ」を用いた生配信で２人は、ポップアップストアの見どころやグッズを紹介。会場で発売されるみそラーメンを試食するなどマイペースなおしゃべりを繰り広げた。

生配信には超特急メンバーのユーキも電話出演。生放送のスタジオに控えていたメディアに対し、カイが「ユーキ先輩に質問あります？」と振ると、遠隔で「うどんは冷たい派？温かい派？」「好きなチョコレートの種類は？」などユルい質問が飛び交い、電話口からユーキが応える“リモート囲み取材”のシュールな展開となった。

生配信後に報道陣の取材に応じた２人は、番組への手応えを尋ねられるとリョウガは「変化としては、みそラーメンでおなかが満たされたぐらい」と苦笑い。初の実店舗でのショップ開催に、カイは「番組始まって１年４か月ぐらいでグッズも４個目という異例のスピードの出し方なのでありがたい」と感謝。「アロハ先輩の『純愛上等！』も明日から公開なのでちょうど同じ日で、新宿でも公開されている。導線ができていますし、超特急先輩のツアーファイナルもある。東京に来るっきゃない」とアピールした。

今後の展望について、カイは「展覧会をやってみたい」と告白。「（グッズを手がける）中外鉱業の担当の方が、めちゃくちゃ細かい設定資料を作ってくれる。そういったものを漫画の原画展みたいな感じで貼ったり、衣装もありますし。オーディオのガイドはユーキ先輩にお願いしたい」と語った。

リョウガは「番組のジングル部分にいろんな方が出て下さっているんですけど、そこでもっといろんな方と垣根を越えてやってみたい」とコメント。「文化放送でたくさんの芸人さんや俳優さん、声優さんだったりが（番組を）やってらっしゃるので、お互いのファンの相乗効果も生まれると思うので、力を入れていきたい」とコラボレーションに意欲をみせていた。