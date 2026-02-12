様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『ピーナッツ』の仲間たちの「カラーシリーズ」ランチグッズが全6色で登場！

夏らしい透明感が魅力のボトル、バッグ、コップ、保存容器がラインナップされています☆

スケーターから、 コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』の仲間たちをデザインした、 「カラーシリーズ」のランチグッズが登場！

「カラーシリーズ」は、トレンドのクリア素材を組み合わせた、透明感が美しいランチグッズです。

光に透ける涼しげなデザインは、アウトドアシーンにもぴったりです☆

また、鮮やかなカラーリングに対し、イラストは黒のラインアートでシンプルに仕上げたデザインがおしゃれ！

コミックのワンシーンや吹き出しをそのままデザインに落とし込み、 大人の方でも使いやすいスタイリッシュな雰囲気にまとめられています。

そして、シリーズで揃えて楽しめる4種類がラインナップされているのも嬉しいポイント。

飲み物を美しく見せる「ブローボトル」、軽くて割れにくい「アクリルコップ」、 中身が見えて便利な「シールボックス」、水濡れに強い「ビニールランチバッグ」の4種が展開されています。

同じキャラクターで揃えるのはもちろん、あえて異なる色を組み合わせてカラフルに楽しむのもおすすめです。

「スヌーピー」「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」「ライナス」「ルーシー」「オラフ」が、それぞれのカラーで表現されています！

推しのキャラクターや好きな色で選べる、ポップで楽しいコレクションとなっています。

スヌーピー：ホワイト（クリア）

ホワイトは、靴を持って座る「スヌーピー」のデザイン。

大きな靴をじっと見つめる「スヌーピー」の表情に注目です。

ウッドストック：イエロー

イエローは「ウッドストック」デザイン。

サングラスが似合っています☆

チャーリー・ブラウン：レッド

目が覚めるような赤色は「チャーリー・ブラウン」

おなじみの黄色いTシャツカラーがアクセントになっています。

ライナス：ブルー

涼しさをプラスしてくれる爽やかなブルー。

水色のブランケットを持った「ライナス」が癒やしてくれます☆

ルーシー：ピンク

キュートなピンクには、「ルーシー」が描かれています。

大きなキャップとグローブがかわいい！

オラフ：グリーン

癒やしカラーのグリーンは、「スヌーピー」の兄弟「オラフ」が登場。

愛嬌たっぷりのイラストが描かれています☆

スタイリッシュブローボトル

価格：各1,870円（税込）

容量：500ml

サイズ：約φ70×200mm

軽量で持ち運びに便利なプラスチック製のボトル。

ステンレス製のフタが高級感を演出します。

茶漉しフタ付きで、水出し茶やフレーバーウォーター作りにも最適です。

ビニールランチバッグ

価格：各1,265円（税込）

サイズ：約227×108×248mm（持ち手含まず）

水に強いビニール素材のトートバッグ。

ランチバッグとしてはもちろん、プールや海などのレジャーバッグ、 スパバッグとしても活躍します。

中身が透けて見えるのがポイントです。

アクリルコップ

価格：各858円（税込）

容量：280ml

サイズ：約φ81.5×90mm

ガラスのような透明感を持ちながら、軽くて割れにくいアクリル樹脂製のコップ。

底面の形状がキラキラと光を反射し、食卓を明るく彩ります。

シールボックス 500ml（2個入り）

価格：各1,100円（税込）

容量：500ml×2個

サイズ：約178×119×55mm

食材の保存やお弁当箱として使える保存容器の2個セット。

フタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。

使わない時は入れ子式に重ねてコンパクトに収納できます。

ランチタイムがハッピーになる、カラフルでクリアな「スヌーピー」のランチグッズシリーズ！

スケーター「スヌーピー」カラーシリーズ ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です。

