『もしアイ』乃木坂46一ノ瀬美空・日向坂46金村美玖、ショートドラマで主演 アイドルにならなかった世界線を描く【コメントあり】
アイドルになるために選ばなかったもう一つの「夢」を、「もしも」の世界線で実現させるショートドラマ『もしも私がアイドルじゃなかったら』（通称：もしアイ）が、13日午後7時より配信されることが決定した。第一弾は乃木坂46・一ノ瀬美空が刑事に、第二弾は日向坂46・金村美玖がデザイナーに挑戦する。本編に先駆けてティザー映像が公開された。
【扮装写真】”刑事役”一ノ瀬美空＆”デザイナー役”金村美玖
映画『推しの子』の大ヒットをはじめ、世界中から注目を集める日本の“アイドル”カルチャー。テレビ、YouTube、TikTokなど、あらゆるプラットフォームから次々とスターが誕生し、人気と流行が日々入れ替わる、まさにアイドル大戦国時代。そんな華やかな世界に憧れ、多くの人が夢を見る一方で、「アイドルになる」という夢をかなえることは、同時に“別の夢”を手放す選択でもある。『もしも私がアイドルじゃなかったら』は、現役アイドルたちが胸の奥にしまってきた“かなえたかったもうひとつの夢”を、“もしも”の世界線で実現させるショートドラマだ。
第一弾に出演する一ノ瀬が「もしも」の世界線でかなえる夢は“刑事”。正義感を胸に犯人を追い、事件に立ち向かうその姿は、普段のアイドルとしての表情とはまったく異なる、新たな一面を映し出す。やがて、一ノ瀬の演じる刑事は、自らの「正義の行動」の裏側で、別の誰かが傷ついている現実に直面することに。「正義とは何か」。その選択の先にある葛藤と痛みを描く、深みのあるストーリーに注目だ。
アイドル活動と並行して、日本大学芸術学部 写真学科を卒業した金村は、第二弾として“デザイナー”を演じる。写真・デザイン・表現への情熱を武器に、渋谷のデザイン会社で新人UI/UXデザイナーとして奮闘する姿を描く。
「自分のクリエイティブで、世界を変えてやる。」そんな強い想いを胸に飛び込んだものの、金村の提案は評価されず、現実の壁にぶつかっていく…。「クライアントの言われた通りにこなすなら、それもうAIでいいじゃん。」理想と現実、表現と仕事の狭間で揺れる金村。一方、もうひとつの世界線では、アイドルとして強すぎる想いが空回りして苦しむ、もう一人の「金村美玖」がいた。二つの世界で、別々の夢を追う金村。表現とは何か。成功とは何か。最後に導き出す「答え」とは。
本編はTikTokアカウント「もしも私がアイドルじゃなかったら」で配信される。
■一ノ瀬美空 コメント
幼い頃から大好きだった刑事ドラマの影響で、密かに憧れていた刑事役に今回初めて挑戦させていただきます。「アイドル」と「刑事」、一見すると全く異なる職業ですが、「人と関わり合う中で成長していく」という点において、実は通ずるものがあるのではないかと感じています。自分の正義が誰かを傷つけてしまう葛藤や、相手に寄り添うことの難しさと大切さを描いた、心に残る人間ドラマになっています。この作品を通して、私の新たな一面を見つけていただけるとうれしいです。
■金村美玖 コメント
今回「もしも私がアイドルじゃなかったら」にて、デザイナー役を演じさせていただきました、金村美玖です。大学で写真を学んでいたこともあり、こういったクリエイティブな職に憧れがあったので、違う世界線の自分に出会えたことが、新鮮で貴重な体験でした。どんなお仕事にも悩みや葛藤があると思いますが、全てに共通するのは「自分ひとりではなく周りの支えがあって成り立っている」という事だと私は思います。ドラマの中の私が、デザイナーとしてどう成長していくのかにぜひ注目して、ご覧ください。そして、この作品を通して、毎日頑張っている皆様に少しでも希望を与えられたら、うれしく思います。
■担当者コメント
＜企画・プロデューサー：三宅優樹＞
元アイドルの妻が「もしアイドルじゃなかったらどんな人生だったんだろう」と呟いているのを隣で聞いた時、「あー、どうだろうねー」とゴニョゴニョ返事をしましたが、その時「これは企画になるのでは！」と思いました。そして、思いつくままに企画書を書いたら、実現することになりました。妻にはまだ何も言っていません。ロケにも行っていません。どうぞ、よろしくお願いします。
＜監督：石原慎＞
第一弾の「正義」を題材にした一ノ瀬さんの役どころは刑事。普段は“夢”や“憧れ”をまとってステージに立つアイドルが、今回はバッジをつけ、事件に向き合う刑事として画面の中に立っています。でも実は、どちらの世界にも「誰かを守りたい」「誰かの心を救いたい」という想いが通っているのではないかと思います。普段の一ノ瀬さんとのギャップを楽しみつつ、ひとりの役者としての新しい一面を感じてもらえたらうれしいです。
第二弾の「表現」を題材にした金村さんの役どころはデザイナー。このショートドラマでは、「表舞台」に立つアイドルと、「裏側」から支えるデザイナー、それぞれの視点を行き来しながら、夢と現実のあいだで揺れる気持ちを描きました。一見まったく違う場所のようでいて、どちらも「誰かの心を動かすために、自分を削りながら、ものづくりを続ける人たち」の物語だと思っています。どれだけ華やかに見える世界でも、その裏側には迷いや不安、嫉妬や諦めきれない想いが必ずあります。それでもまだ負けたくない、頑張りたいと思ってしまう自分を少しだけ好きになってもらえるような作品になっていたらうれしいです。
■配信日時（予定）
第一弾 EP1：乃木坂46 一ノ瀬美空 2月13日（金）午後7時
第一弾 EP2：乃木坂46 一ノ瀬美空 2月17日（火）午後7時
第二弾 EP1：日向坂46 金村美玖 2月21日（土）午後7時
第二弾 EP2：日向坂46 金村美玖 2月25日（水）午後7時
