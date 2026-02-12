お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が12日、自身のインスタグラムを更新。自身が監督を務めるTBS系ドラマ「マトリと狂犬」（火曜深夜1・28）にエキストラとして参加してきた人気芸人を明かした。

品川は「マトリと狂犬 4話」と添え、お笑いトリオ「ロバート」山本博との2ショット写真をアップ。「俺がXでエキストラ募集の呼びかけをしたのを見て、俺にはなんの連絡もせずに応募して書類審査を勝ち抜き。現場に現れた」と明かした。

その日「俺は5話のアクション練習のため撮影現場と別のフロアにたまたま来ていた」とし、「ひろしに気がついたプロデューサーが『ロバートの山本博さんが来ています』と呼びに来てくれて現場に行くと本当にいた」と振り返った。

山本の出演シーンについて「バッチリ西畑くんの後ろに映っている。それはひろしだから特別に撮ったわけではなく、たまたまそこに立ったら西畑くんがやって来て、写りこんだらしい」と説明した。

「俺が『なんでよりによってそこに立ったの？』と聞くと『この辺、人がうすかったんで』というプロのエキストラ職人のような返し」と感心。「『せっかく来てくれたんだから明日も来てよ。キャストとして出演してもらうから』と言うと『大丈夫です。僕はエキストラなんで』というプロ過ぎる返し」と続けた。

「しかも『明日はボクシングの世界戦の仕事があるんです』と言う。もう何のプロなのかも分からない。最高の後輩」と伝え、「4話のクラブのシーンにいるので見つけてね」と呼びかけた。