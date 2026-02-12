超特急のカイ（31）とリョウガ（31）が12日、文化放送「稜海しました！超特急QR」（日曜深夜1時）初のポップアップショップ開催を前に、配信プラットフォーム「QloveR」で生配信を実施した。

この日は「ユーキ先輩」こと超特急のユーキ（31）が、自宅から電話で出演。冒頭のラジオドラマからやる気満々で、名演技でスタジオとリスナーを沸かせた。

メールコーナーでは、バレンタインデーの話題に。すると、スタジオのカイが急きょ、集まった報道陣へユーキへの質問を募集。突然の“囲み取材”開始にユーキも戸惑いつつ、好きなチョコを問われると「キャラメルとかかなあ」と明かした。さらに、「手軽に食べられるコンビニのチョコもいいけど、やっぱり百貨店の高級チョコの方が特別だし、愛もこもっているのかな」と真剣に回答していた。

電話出演には「良い使われ方をしている。番組に結構関わっている割には雑」と“苦言”を呈し笑いを誘いつつ、「電話なら緊張せずに臨めるから結構いいですね」と話し、スタジオ外から配信を盛り上げていた。

東京・新宿マルイアネックスで開催するポップアップショップでは、番組第4弾となるオリジナルグッズを販売する。