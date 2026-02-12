元保護犬をお家に迎えて、愛情を注ぎ続けたら…？3ヶ月後の素敵な変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破しています。

【動画：『不安でブルブル震える保護犬』をお迎え→３ヶ月、愛情を注ぎ続けた結果…あまりにも愛おしい『変化』】

保護犬を迎えて3ヶ月経ったら…

TikTokアカウント「rescuedog.tape1226」に投稿されたのは、8歳の元保護犬「テープ」くんが飼い主さんと一緒に暮らし始めてからの様子です。お家に迎えた頃のテープくんは緊張と不安でいっぱいだったようで、飼い主さんが手を近づけるとブルブル震えていたそう。

しかし飼い主さんが大切にお世話し続けるうちに、少しずつ心を開いてくれたテープくん。お迎えから3ヶ月ほど経つと、飼い主さんの前でお腹を出してくれるようになったとか。お腹を撫でても全く嫌がらずにリラックスしている姿を見て、「安心してるのかな？」と飼い主さんは嬉しくなったそうです。

素敵な変化がたくさん！

テープくんが飼い主さんに何かを訴えたり自分から近づいてきたり、お膝に乗ってくつろぎ始めたりすることも増えてきたそう。きっと飼い主さんと一緒に過ごすうちに、人に甘える喜びを知ったのでしょう。

またテープくんは飼い主さんのそばでくつろいでいる時に、おしりを向けてくることが多いのだとか。犬が急所であるおしりを向けるのは、信頼の証だといわれています。テープくんなりに「あなたになら背中を預けられるよ」と伝えてくれているのだと思うと、たまらなく愛おしいですね！

これからもずっと幸せに…

飼い主さんが手であげなくても自分でご飯を食べてくれるようになってきたのも、嬉しい変化の1つなのだそう。テープくんは飼い主さんに見守られながら、一歩ずつ成長しているようです。

そして最近は飼い主さんが部屋を出ようとすると、テープくんが「まだ一緒にいて！」と追いかけてくることも。しかし少し撫でてあげると「満足したから、もう行っていいよ～」とばかりに去って行くので、飼い主さんはちょっぴり拍子抜けしてしまうそう。

甘えん坊な一面もあるけれど1人が好きという、マイペースなテープくん。これからも自分らしさを大切にしながら、ますます幸せなワンコに変化していってほしいですね。

この投稿には「可愛すぎる」「飼い主さんの愛情があるからこんなに成長してるんですね」「良い方に巡り会えて良かった」「いっぱいいっぱい幸せにして貰ってね」といったコメントが寄せられています。

飼い主さんはペンションを経営していて、テープくんは看板犬として活躍中とのこと。微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「rescuedog.tape1226」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rescuedog.tape1226」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。