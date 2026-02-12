猫化してしまったシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破し、「可愛すぎる」「真似してるのでは」「癒されます…」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫と一緒に育った大型犬→ご飯を食べ終わると…ネコから影響を受け過ぎている『まさかの行動』】

シベリアンハスキーの不思議な仕草

Instagramアカウント「fu_taro22」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『大福』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

大福ちゃんには、ちょっぴり不思議な「習慣」があるそうです。習慣が見られるのは、ご飯を食べ終わったあと。満腹になった大福ちゃんは、前足で顔をゴシゴシこするように洗うのだとか。その姿は、まるで猫の「顔洗い」のよう…！！

実は、大福ちゃんの家には、複数頭の猫さんがいるのだといいます。猫たちは大福ちゃんが生まれる前から家にいたため、大福ちゃんにとっては先輩にあたるそう。そのため、猫たちに色々なことを教えてもらっているのでした。

完璧な「顔洗い」に、猫先輩も納得！？

ご飯のあとの顔洗いは欠かせないようで、毎回丁寧にゴシゴシしているという大福ちゃん。ちょっぴり不思議な大福ちゃんの仕草は、猫先輩から直伝のものなのです…♪

猫たちも、大福ちゃんの顔洗いの出来には満足しているよう。顔洗いする大福ちゃんをじっと見つめる猫さんの表情から、種族を越えた信頼関係が伝わってくるのでした！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「うちも猫と育ったので猫のマネめっちゃします」「教えてもらえてよかったニャン！！」などさまざまなコメントが寄せられました。

コミュニケーション能力抜群な大福ちゃん

別の日には、大福ちゃんがゆっくりくつろいでいる様子も紹介されました。大福ちゃんの目の前には、顔洗いを教えてくれた『黒豆』ちゃんが。しかし、黒豆ちゃんにとって、大福ちゃんとの添い寝はちょっぴり距離が近すぎたようです。

仕方なく黒豆ちゃんが移動するも、大福ちゃんは楽しそうに後追い。その人懐こさが黒豆ちゃんの癪に障ったのか、強烈な猫パンチをお見舞いされてしまったといいます。

大福ちゃんもしょんぼりしているかも…と思いきや、変わらずニコニコで黒豆ちゃんをお誘い。その健気な行動が、猫たちと仲良く過ごす秘訣なのかもしれませんね！！

Instagramアカウント「fu_taro22」には、大福ちゃん＆猫さんたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fu_taro22」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。