トッテナムでプレイするFWウィルソン・オドベール（21）が重傷を負った可能性があるようだ。英『Daily Mail』が報じている。



2024年夏よりトッテナムでプレイする同選手は今シーズンここまで公式戦33試合に出場し、2ゴール5アシストを記録していたが、プレミアリーグ第26節のニューカッスル戦で負傷。35分にマティス・テルとの交代を余儀なくされたが、同メディアによれば、左膝前十字靭帯の断裂の可能性があるという。





まだクラブから詳しい状況の報告はないものの、報道通りの左膝前十字靭帯の断裂だった場合、今シーズンの残りの試合を欠場することになると同メディアは伝えている。トッテナムは今シーズン、主力選手の怪我に悩まされており、現在ペドロ・ポロ、デスティニー・ウドギ、デヤン・クルゼフスキ、リシャルリソン、ロドリゴ・ベンタンクール、ジェームズ・マディソン、モハメド・クドゥスなど離脱者が続出。なかなかフルメンバーが揃わず、シーズンを通してスカッドが充実しない問題に悩まされている。さらにニューカッスル戦で1-2で敗れたトッテナムは昨夏指揮官に就任したトーマス・フランクを解任するなど、混乱状態になっている。CLでは順調にラウンド16に進出したトッテナムだが、リーグでは16位に沈んでおり、降格圏となる18位のウェストハムは5ポイント。まさかの残留争いに巻き込まれることとなったが、トッテナムはこの混乱状態から抜け出せるか。