上原さくら、娘と作ったパンケーキを公開「すごいことになってるけど、娘はとても楽しそう」

タレントの上原さくらが11日に自身のアメブロを更新。休日に娘とホットプレートでパンケーキを作ったことを報告した。

この日、上原は「朝食後、夫はジムに行き、アウトドア用品店をぶらぶら見てくるんだそうで。娘はたまごっちをお世話しながらYouTube kidsを観てます。私は洗い物、洗濯物が終わってゴロゴロ」と、休日に家族がそれぞれ好きなことをして過ごしていると報告。「珍しいのだけど、今日は予定もないし、私はこの感じで家にいたいな…」と心境をつづった。

続けて「朝は予定通り、ホットプレートを出してパンケーキでした」と明かし、娘がデコレーションする様子を公開。「ホイップクリームを搾った上からチョコレートをかけて…パンケーキを重ねて更にホイップクリーム それを何度も繰り返して、最後にいちご」とその工程を紹介し「すごいことになってるけど、娘はとても楽しそうなので今日は何も言わずに見守りました」とコメントした。

また、デコレーションを終えた娘が、写真を撮る自身の真似をしていたことを明かし「私の真似だよね」とその微笑ましい姿を公開。最後に、自身が食べたパンケーキについて「ホイップクリームもジャラハニーもチョコレートもかけちゃって、あまうまでした」と満足した様子をつづった。