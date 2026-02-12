◆ミラノ・コルティナ五輪

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】モーグル女子決勝が行われ、２大会連続出場の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝は４位だった。日本勢で唯一進んだ決勝２回目で、銅メダルのＰ・ラフォン（フランス）と同じ７８・００点をマークしたが、ターンの得点でわずか０・２点及ばずに号泣。異例の結末となり、０２年ソルトレークシティー五輪銅の里谷多英以来、同種目の日本勢２４年ぶり２人目の表彰台に届かなかった。エースは気持ちを切り替え、１４日の新種目デュアルモーグルで雪辱を期す。

異例の結末を迎えた。決勝２回目。冨高は攻めた滑りで歓声を浴びたが、表彰台には届かず４位に終わった。合計点は銅のラフォンと同じ７８・００点。だが、規定で同点の場合はターン、エア、タイムの順で決まり、ターンは冨高が４６・０点に対し、ラフォンは４６・２点で、わずか０・２点届かなかった。「悔しい気持ちでいっぱい。（合計点の同点は）初めて。まさか私がそうなるとは」。メダルを狙った２度目の五輪は、想像もしていなかった結果となり、取材エリアでは涙が止まらなかった。

得意だったターンが明暗を分けた。後ろに２人を残して攻めきった冨高は、手応えを得ながら、得点板を見た。合計点では同じだが、ラフォンが２位だったのに対し、自身は３位と表示された。「最初は３位なんだ…と。その後、得点を見たら同点。ターンでミスをした自覚はあった」。その後、１人に抜かれ、手にしかけていたメダルを逃した。

２２年北京五輪では初出場して１９位。雪辱を胸に、この４年間を歩んだ。北京大会後、課題のエアが得意な遠藤尚コーチ（３５）に師事。夏場は宮城の練習施設に通った。踏み切りでしゃがむのが理想だが、恐怖心があった。それでも同コーチに「膝がピンピン」と鋭く指摘されながら、地道な反復練習で克服。今回、決勝２回目は第１エアから今季切り札になったグラブ入りのコーク７２０を入れ、エアは２つとも魅了し成長を示した。

１０年バンクーバー五輪の上村愛子に憧れ、夢見た舞台。１４日には新種目デュアルモーグルがある。「悔しいが、この４位を自信につなげたい」。涙をぬぐい、雪辱を期す。