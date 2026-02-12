NHKの人気ドキュメンタリー番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」（土曜後7・30）の新キャスターに大谷舞風アナウンサー（28）が就任することが12日、分かった。この日行われた「NHK番組改定・番組キャスター取材会」で発表された。

「新プロジェクトX」は人気ドキュメンタリー番組「プロジェクトX」の新シリーズとして2024年4月からスタート。「失われた時代の挑戦」をテーマに、平成から令和への30余年に目を向け、知られざる情熱と秘話を描いている。

この日、取材会に出席した大谷アナは「歴史ある番組を担当することを楽しみにしています」とコメント。「父が大好きな番組なので、幼い頃から見ていました」と語った。

続けて、自身の前任地である福井で取材していた話題が同番組で取り上げられた縁を振り返り、「『新プロジェクトX』が始まった頃にスタジオにお邪魔したことがあります。これはアナウンサーも取材を受けてくださる方も真剣勝負をする場なんだなと。アナウンサーとしても大きな財産になる経験だと思っておりますし、同じ20代、30代の若い世代にこの番組を見て、明日を生きる力になってもらえたら」と意気込んだ。

タッグを組む有馬嘉男キャスターは取材会前に初めて大谷アナと対面したといい「保護者に見えないかと心配なんですけど、フレッシュな大谷さんが昭和の僕や制作陣をより活気づけてくれるのでは」と期待。「パワーアップして大谷さんとお伝えしたい」と明かした。

キャスターは「ニュースウオッチ9」のメインキャスターを務めていた有馬キャスターとともに、水戸放送局所属の森花子アナウンサーが務めている。この6月から森アナに代わって、大谷アナが担当する。

大谷アナは兵庫県出身。関西学院大学卒業後、2020年に入局。福井放送局を経て、2024年4月に東京アナウンス室へ異動。現在は朝のニュース「おはよう日本」で、平日の午前5時台、隔週のキャスターを担当している。