¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¹áÀîÁÇ»Ò¡¡Á°¸¡Æü´ª°ã¤¤¤òÈ¿¾Ê¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÊ¿ÏÂÅç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£²Æü¡¢³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤ÏÁª¼ê¾Ò²ð¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁ´£´£·Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÀîÁÇ»Ò¡Ê£´£¹¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï¡Öº£Àá¤ÏÁ°¸¡Á°¤«¤é¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ä¤é¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁ°¸¡Æü¤Ï£±£±Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹áÀî¤Ï£±£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¥Þ¡¼¥¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÁ°¸¡ÌÀÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇú¾Ð¡¡´ª°ã¤¤¤·¤Æº£ÆüÍè¤Æ¤â¤¦¤¿Çú¾Ð¡¡£±Æü¸å¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£