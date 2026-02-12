IVEレイ&NCT WISHサクヤ、K-POP日本人メンバー同士のコラボに反響続出「赤ちゃんが2人」「姉弟みたい」
【モデルプレス＝2026/02/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のTikTokが、12日までに更新された。レイ（REI）とボーイズグループ・NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のサクヤ（SAKUYA）のダンスチャレンジ動画に反響が寄せられている。
【写真】IVE日本人メンバー「姉弟みたい」18歳K-POP日本人メンバーとコラボ
この日はIVEの新曲「BANG BANG」に合わせて、日本人メンバー同士であるレイとサクヤがダンスチャレンジでコラボした動画を公開。2人はそれぞれの公式キャラクターのぬいぐるみを振り回しながら撮影し、最後は可愛いポーズを披露している。
この投稿には「ギャップえぐい」「赤ちゃんが2人」「化学反応がすごい」「姉弟みたい」「可愛い対決？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
