アニメ『機動警察パトレイバー』より「MODEROID MPL-97Sパイソン」が9月に発売「MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア」も登場
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID MPL-97Sパイソン」を9月に発売する。価格は5,900円。また、「MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア」を7月に発売する。価格は5,000円。
アニメ『機動警察パトレイバー』に登場するマナベ重工製のパトロール・レイバー「MPL-97Sパイソン」、菱井インダストリー製重量級作業レイバー「HL-98ヘラクレス21」、方舟を警備するガードロボット「カルディア」がMODEROIDシリーズで1/60スケールプラモデル化。
MODEROID MPL-97Sパイソン
2026年9月 発売予定
価格：5,900円
スケール：1/60スケール
サイズ：全高約140mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Arm-Q
「MODEROID MPL-97Sパイソン」は全高約140mm、各関節可動で様々なポージングが可能。頭部のバイザーは差し替えなしで可動し、交換用手首、対レイバー用スタンスティック（長・短）、大型シールドが付属する。
大型シールドは前腕への取り付けのほか、専用のグリップを使用して手持ちすることもできる。頭部バイザ―と赤色灯は塗装済のものと無塗装のものが付属し、機体番号を再現する水転写デカールは2種類付属し、1号機と2号機から選択することができる。
MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア
2026年7月 発売予定
価格：5,000円
スケール：1/60スケール
サイズ：
HL-98ヘラクレス21：全高約125mm
カルディア：全高約15mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：Arm-Q
ヘラクレスは全高約125mm、各部可動でポーズを取ることができる。カルディアは全高約15mmで3体付属する。
ヘラクレスはOVAや劇場版に登場したバージョンを一部新規造形で再現されている。
(C)HEADGEAR
※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります。