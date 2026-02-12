【MODEROID MPL-97Sパイソン】 9月 発売予定 価格：5,900円 【MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア】 7月 発売予定 価格：5,000円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID MPL-97Sパイソン」を9月に発売する。価格は5,900円。また、「MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア」を7月に発売する。価格は5,000円。

アニメ『機動警察パトレイバー』に登場するマナベ重工製のパトロール・レイバー「MPL-97Sパイソン」、菱井インダストリー製重量級作業レイバー「HL-98ヘラクレス21」、方舟を警備するガードロボット「カルディア」がMODEROIDシリーズで1/60スケールプラモデル化。

MODEROID MPL-97Sパイソン

2026年9月 発売予定

価格：5,900円

スケール：1/60スケール

サイズ：全高約140mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Arm-Q

「MODEROID MPL-97Sパイソン」は全高約140mm、各関節可動で様々なポージングが可能。頭部のバイザーは差し替えなしで可動し、交換用手首、対レイバー用スタンスティック（長・短）、大型シールドが付属する。

大型シールドは前腕への取り付けのほか、専用のグリップを使用して手持ちすることもできる。頭部バイザ―と赤色灯は塗装済のものと無塗装のものが付属し、機体番号を再現する水転写デカールは2種類付属し、1号機と2号機から選択することができる。

MODEROID HL-98ヘラクレス21 アナザーVer.＆カルディア

2026年7月 発売予定

価格：5,000円

スケール：1/60スケール

サイズ：

HL-98ヘラクレス21：全高約125mm

カルディア：全高約15mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Arm-Q

ヘラクレスは全高約125mm、各部可動でポーズを取ることができる。カルディアは全高約15mmで3体付属する。

ヘラクレスはOVAや劇場版に登場したバージョンを一部新規造形で再現されている。

(C)HEADGEAR

※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります。