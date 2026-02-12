ハニーク×うる星やつら登場♡限定ヘアケアで春の“蜜髪”体験

ヘアケアブランド・ハニークから、TVアニメ「うる星やつら」とコラボした数量限定アイテムが登場♡アニメの人気キャラクター・ラムちゃんを描いたスペシャルデザインは見ているだけでも気分が上がる可愛さです。髪を芯から鍛える「ハニープロテイン処方」で、うねりや広がりを抑え潤いある“蜜髪”へと導くシャンプー＆ヘアトリートメントキットに加え、カスタムヘアオイルや夜も使えるヘアミルクの限定デザインもラインナップ。春のヘアケアがもっと楽しくなるアイテムです♪

髪の芯から補修する限定ヘアケアキット

コラボ限定のハニーク ディープリペアうる星やつらデザイン限定キット は、シャンプーとヘアトリートメントがセットになったお得なアイテムです♡

シャンプー モイスト 450mL／ヘアトリートメント モイスト 450mL 価格：3,300円(税込)

オーガニックマヌカハニー*¹や集中補修プロテイン*²が、ダメージで流出したタンパク質を補修し、広がりやパサつきを抑えて毛先まで素直にまとまる髪へと導きます。

アニメの描き下ろしイラストが施されたパッケージは、毎日のバスタイムを楽しく彩るデザインです。

*¹ ハチミツ（保湿）

*² 加水分解ローヤルゼリータンパク（保湿）／加水分解乳タンパク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア シャンプー モイストに配合］／加水分解乳タンパク（牛乳）、ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト配合］

うる星やつら限定ヘアオイル＆ミルク

ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト

100mL 価格：1,650円(税込)

濡れた髪や乾いた髪どちらにも使える2WAYタイプは、トリートメントに混ぜて使うのも◎。水分と油分のバランスを整え、潤いのある艶髪へ導きます。

ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト

150mL 価格：1,650円(税込)

夜は濡れた髪に塗って乾燥や摩擦を予防、朝はスタイリング時に使うことで湿気や熱ダメージから髪を守ります。甘すぎないデザインがデイリー使いにもぴったりです♪

先行発売とお得なキャンペーン情報

発売日は2026年2月12日（木）より公式オンラインストアで先行販売スタート♡

ボトルワークス公式オンラインストアでは、期間限定でポイント最大20倍キャンペーンも実施予定です。2月19日（水）からは一部バラエティショップ、3月12日（木）からは全国の一部ドラッグストアでも順次展開予定。

数量限定デザインのため完売必至のアイテムを、お早めにチェックしてくださいね♪

うる星やつらコラボで髪も気分もハッピーに♡

うる星やつらデザインのハニーク限定アイテムは、見た目のキュートさだけでなく、髪そのものを丁寧にケアして“蜜髪”へ導く高機能処方が魅力です♡ 髪の芯から補修するシャンプー＆トリートメントキットに加え、アニメファンにも嬉しいヘアオイルやヘアミルクの限定デザインも登場。春のヘアケアを可愛く楽しくアップデートしたい方にぴったりのラインアップです。