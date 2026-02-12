¡Ú ²®ÌîÍ³²Â ¡Û¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯Î¥Æý¿©¤«¡ª¡×¾Ç¤ê¤Ä¤Ä¤â°é»ù¤ËÁ°¸þ¤¡ÖÀµ²ò¤â´Ö°ã¤¨¤â¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¡ª¡×º£¸å¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â°ÕÍß
¸µNGT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦MCÅù¤Ç³èÌö¤¹¤ë²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Æý»ù¥¤¥¹¤Ë»Ò¤É¤â¤òºÂ¤é¤»¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÎ¥Æý¿©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ø»Ò¤Ë´·¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Öº£Æü¤â°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÇàÎ¥Æý¿©¤Ë¸þ¤±¤Æá¤È½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ï¤Ã¡ª´Ö¤â¤Ê¤¯Î¥Æý¿©¤«¡ª¡×¡Ö¾Ç¤ë¡ª¡ªÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡ª¡©¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÎ¥Æý¿©¤ÎËÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ë¡×¤È¡¢¼êÃµ¤ê¤ÇÄ©¤àµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤«¤éDM¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¶¦´¶¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¡¼¤ó¤Ê»Ò°é¤Æ¤Î·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀµ²ò¤â´Ö°ã¤¨¤â¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¡ª¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢°é»ù¤ÎÆñ¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¡¢Æü¡¹³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËèÆü¸µµ¤¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤â»ä¤Ê¤ê¤Î»Ò°é¤Æ¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤ì¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥·¥§¥¢¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¤¤Ä¤â¶¦´¶¡×¡ÖÆ±¤¸°Ø»Ò»È¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤±¤É¤¿¤Î¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ä¥¨¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
