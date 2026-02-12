大丸梅田店、リニューアル第1弾発表 地下に新スイーツゾーン誕生へ 新業態・大阪初・梅田初など
大規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は、12日までに食品フロアの新ゾーンについて発表した。地下1階西には「できたてスイーツゾーン」、地下1階東には新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」が登場する。
【画像多数】大丸梅田の地下に誕生！「できたてスイーツゾーン」各店のスイーツ＆ショップマップ
新しい食品フロアは、春から順次オープン。特別な日だけでなく、“日常を少し持ち上げる存在”となることを目指す。リニューアル第1弾は、地下1階西の和洋菓子売場で「できたて、焼きたて、つくりたての魅力を体験できる新ゾーン」で、3月1日にオープンする。
注目は、4つのショップ。「ちひろ菓子店」の新業態となる「CHIHIRO the FINANCIER」（チヒロ ザ フィナンシェ）は、焼きたて×こだわりの発酵バターを使ったプレミアムなフィナンシェが新登場する。
アールグレイ専門店「＆アールグレイ」が大阪初出店を果たすほか、高級フルーツ専門店「THE KAEN」は梅田初登場。みたらし団子「喜八洲総本舗」は、リニューアルされる。
地下1階東の新たなカフェ＆ベーカリーゾーンは、4月20日にオープン予定。
