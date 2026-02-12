「寝ながらめっちゃ走ってる（確認したけど寝てる）」



【動画】寝言も「ボフッ」！ 夢の中で爆走する豆柴

そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、豆柴の「潤（うるみ）」ちゃん（1歳・女の子）。ふだんは「うるちゃん」という愛称で呼ばれています。



ストーブの前でゴロンと寝そべって眠るうるちゃん。次の瞬間、もぞもぞと動き出したかと思うと、前足を交互にカキカキ…。



どうやら夢を見ている様子。地面を勢いよく蹴って、走っているような仕草を続けます。



しばらくすると、パタリと動きが止まり、再び深い眠りにつきました。



この一部始終が公開されると、9600件超の“いいね”が集まり、「掘ってる？」「犬って前輪駆動だったんだ」など、ほっこりする声が寄せられています。Xユーザー・うるちゃんさん（@hinoko_piyo）にお話を伺いました。



夢の中でも全力ダッシュ？ 軽快に走るうるちゃん

ーー当時の状況を教えてください。



「この日は月曜日で、直前の土日休みに自宅へお客さんが遊びに来てくれたり、ドッグランでたくさん走ったりしていたこともあり、うるちゃんはかなりお疲れ気味でした。朝に軽めの散歩を済ませた後は、ごはんもろくに食べず、在宅ワークをしている私の後ろでずっと爆睡していたのですが、夕方ごろ、突然後ろからシャカシャカシャカと音がして、振り向いて見たら前足を一生懸命ジタバタさせていました。すごく眠い時に、寝転がった状態で時々こういう仕草をすることがあるので、『起きているのかな？』と思い、顔をのぞいて『うるちゃんー？』と呼びかけてみたのですが、このときは目も閉じたままで、ちゃんと寝ていました。眠ったままこのような仕草をするのは初めてです。少し時間を置いて、同じ仕草を3回ほど繰り返し、途中で小さく『ブフゥ』『ボフッ』と声を出したりもしていました。時々寝言を言うことがあるのですが、今回も同じような声でした。投稿した動画は、2回目にジタバタしたときのものです」



ーーこの光景を見た感想は？



「お客さんにたくさん遊んでもらって大喜びしたり、ドッグランで他のわんちゃんと駆けまわったりと、とても充実した休日の直後だったので、楽しい夢を見ているのかな〜とほっこりしました。走るのが大好きな子なので、夢の中でも走っているのかな、と思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「3回ほどジタバタした後は落ち着いて、この後も2時間ほど寝ていました。この日は珍しく、日中ほぼノンストップで9時間以上も寝ていましたが、すっかり疲れも取れたようで、夜は家の中で元気に遊んで走り回っていました」



ーーうるちゃんは、どのような性格ですか。



「好奇心が旺盛で、人もわんちゃんも大好きな陽キャです。お散歩中に会ったわんちゃんにも笑顔でグイグイ迫っていくので、怖がりなわんちゃんには嫌がられてしまうことも多いです。まだ1歳半と若いので元気いっぱいで、お散歩中もごきげんだとずっと走っていますが、夫のときは猛ダッシュで、私のときは手加減して走ってくれて優しいです。甘えんぼで、家ではずっと周りをウロウロしたりナデナデをねだったりしますが、聞き分けはよく、こちらが困るようなことはしません」



投稿には、夢の中で走る姿に癒やされた人たちから、さまざまな声が寄せられました。



「掘ってる？」

「楽しいんだねー」

「やった1位だワン」

「えー♡ 何てかわいいの〜」

「すごーい！ 夢を見るんですね」

「どんな夢を見ているのだろう？」

「あるある！ 夢の中で走っていますね」

「犬って前輪駆動だったんだ。かわいい」

「穴掘ってる…またはカンガルーと闘ってる」

「ウチの柴犬もこんな感じで夢の中走ってたなぁー」

「犬猫は夢見ないとどこかで読んだけど完全に夢みてるよね」

「犬ちゃん、夢の中でめちゃくちゃ走ってるのかわいすぎる。寝言言うし」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）