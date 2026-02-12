「ドジャース・ネーション」が投稿

肉体に練習の成果が滲み出ていた。ドジャース・大谷翔平投手は2月上旬から自主トレを開始。11日（日本時間12日）はキャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。地元メディアは思わず大谷の“胸板”に見とれてしまったようだ。

青のトレーニングシャツがはちきれそうだった。13日（同14日）に始まるドジャースのバッテリー組キャンプインを前に、大谷は連日のトレーニングに励んでいる。トラビス・スミスコーチらスタッフやナインも時折姿を見せ、シーズン前の準備を着々と整えている。

地元メディア「ドジャース・ネーション」はこの日自社X（旧ツイッター）を更新。大谷の写真を添え、「Never skip chest day（これぞ、胸トレを一切欠かさなかった証拠だ）」と綴った。これは筋トレ界隈の有名なミームで、練習をサボらなかったことをもじった表現でもある。

大谷といえば圧倒的な練習量で知られるが、このオフは手術などを受けることがない日々を過ごし、例年よりもシェイプアップした印象も受ける。開幕前の3月上旬からはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。大会連覇に向け、早めの仕上がりを見せているのかもしれない。（Full-Count編集部）