「スタバ」1万9000円のアイテムセット発売へ！ 2．16から抽選エントリー開始
「スターバックス」は、店舗に行くのがより一層楽しみになるアイテムセット「スターバックス マイカスタマイズジャーニーセット」を今年も発売。2月16日（月）の10時00分から、オンラインストアで抽選エントリーの受付を開始する。本商品は、全てオンライン抽選販売のみ、店頭販売なしとなる。
【写真】「スタバ」1万9000円のセットの中身は？ 全6種類のアイテム一覧
■エントリー期間は2月27日まで！
今回登場する「スターバックス マイカスタマイズジャーニーセット」は、日常使いできるアイテム6点がセットになった1万9000円（価格は税込み、送料無料）の商品。
「スターバックス」のショッピングバッグから着想を得た「2WAYレザートートバッグ」や、チャームとしても楽しめる「レザーチャームポーチ」、晴れの日も雨の日も寄り添う「晴雨兼用アンブレラ」、シンプルで洗練された、両面収納のレザーパスケース「レザーパスケース」、何度でもカスタマイズ割引が受けられる「カスタマイズパス」、店舗で利用できる「フード＆ドリンクチケット（各3枚）」が詰まった特別なセットだ。
また購入者特典として、モバイルオーダー＆ペイでも使える「My Customize Journey Monthly eTicket」も楽しむことが可能。
エントリー期間は、2月16日（月）の10時00分〜2月27日（金）の23時59分。3月6日（金）の11時00分〜1700分時頃に当選者への当選の連絡を予定している。本メール記載の案内に従って、オンラインストア購入ページで手続きが必要になる。商品は、3月23日（月）〜3月29日（日）に指定された住所へ送られる。
なお、エントリーは、Web会員サービス「My Starbucks」の会員に登録しており、エントリー期間中に「スターバックス」リワードGold会員の人が可能。エントリー期間開始時点でGold会員であっても、エントリー期間中にGold会員でなくなった場合はそれ以降のエントリーはできなくなる。
加えて、エントリー期間中にエントリーフォームでエントリーが必要。抽選に当選した場合、オンラインストアで、3月12日（木）の23時59分までに購入手続きが必須となる。
