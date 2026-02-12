今冬にブラジルのミラソルに移籍したユーリ・ララ。※写真は横浜FC時代　写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　現地２月11日に開催されたブラジル１部リーグの第３節で、ミラソルはクルゼイロと対戦。２−２のドローに終わった。

　この一戦で、今冬に横浜FCを退団し、ミラソルに加入したMFユーリ・ララが一発退場となった。

　現地メディア『Globo』は、「クルゼイロのFWカイケ・ケンジがミラソル戦で右足首を負傷した疑いがある。同選手は後半にユーリ・ララから激しいタックルを受けて捻挫をし、涙を流しながらピッチを去った」と伝えている。
 
「このプレーに対し、審判はファウルの判定を下し、ミラソルのMFユーリ・ララに当初はイエローカードを提示。その間、ケンジは地面に倒れたままだった。VARがピッチサイドでのレビューを推奨し、（チェックをした）審判はユーリにレッドカードを与えて退場処分とした」

　Jリーグでは、激しいプレーでチームを救ってきた31歳だが、今回はその持ち味が裏目に出てしまったようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】危険なプレーだったか…ユーリ・ララが相手の足首付近への激しいタックルで一発退場に

 