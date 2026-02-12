今冬に横浜FC退団→ブラジルクラブ加入の31歳MFが激しいタックルで一発退場。負傷した相手は「涙を流しながらピッチを去っていた」と現地報道
現地２月11日に開催されたブラジル１部リーグの第３節で、ミラソルはクルゼイロと対戦。２−２のドローに終わった。
この一戦で、今冬に横浜FCを退団し、ミラソルに加入したMFユーリ・ララが一発退場となった。
現地メディア『Globo』は、「クルゼイロのFWカイケ・ケンジがミラソル戦で右足首を負傷した疑いがある。同選手は後半にユーリ・ララから激しいタックルを受けて捻挫をし、涙を流しながらピッチを去った」と伝えている。
「このプレーに対し、審判はファウルの判定を下し、ミラソルのMFユーリ・ララに当初はイエローカードを提示。その間、ケンジは地面に倒れたままだった。VARがピッチサイドでのレビューを推奨し、（チェックをした）審判はユーリにレッドカードを与えて退場処分とした」
Jリーグでは、激しいプレーでチームを救ってきた31歳だが、今回はその持ち味が裏目に出てしまったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】危険なプレーだったか…ユーリ・ララが相手の足首付近への激しいタックルで一発退場に
この一戦で、今冬に横浜FCを退団し、ミラソルに加入したMFユーリ・ララが一発退場となった。
現地メディア『Globo』は、「クルゼイロのFWカイケ・ケンジがミラソル戦で右足首を負傷した疑いがある。同選手は後半にユーリ・ララから激しいタックルを受けて捻挫をし、涙を流しながらピッチを去った」と伝えている。
「このプレーに対し、審判はファウルの判定を下し、ミラソルのMFユーリ・ララに当初はイエローカードを提示。その間、ケンジは地面に倒れたままだった。VARがピッチサイドでのレビューを推奨し、（チェックをした）審判はユーリにレッドカードを与えて退場処分とした」
Jリーグでは、激しいプレーでチームを救ってきた31歳だが、今回はその持ち味が裏目に出てしまったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】危険なプレーだったか…ユーリ・ララが相手の足首付近への激しいタックルで一発退場に