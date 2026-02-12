『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月6日に放送され、デコトラ好きの女性が、派手なトラックに乗って夫への愛を叫ぶ様子が描かれた。

【映像】デコトラで熱唱し愛を伝える瞬間（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「デコトラから愛してると伝えたい」は、奈良県の女性（49）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は、2人の娘を持つ“バツ2のアラフィフ”。“3人目の夫”に支えられ、楽しく毎日を過ごしています。幼稚園から一緒で、小学校も中学校も同級生だった夫は、とても優しく、私が大病をした時も、離婚した時も、友人としてそばで「生きる力」になってくれました。なのに恥ずかしがり屋の私は、自分の気持ちを面と向かって伝えたことがありません。そこで、「デコトラに乗って、夫に“愛してる”と伝える」お手伝いをしてもらえないでしょうか。父が長距離トラックを運転していたこともあり、子供の頃から憧れていた大型トラック。ド派手で華やかな「デコトラ」を知ってから虜になり、いつの日か乗ってみたいとずっと思っていました。大大大好きで、煌びやかなデコトラに乗って、夫の前に颯爽と現れたい。そうすればアドレナリン全開、テンションマックス。その勢いで自分の殻を破り、愛してると口にできる気がするのです』

この依頼を受け、松井ケムリ探偵が調査を開始した。依頼者の女性は、清楚な雰囲気とは裏腹に、かつて大病を患った際に番組の「デコチャリ少年」の回を見て感動し、勇気をもらったという熱いデコトラ愛の持ち主だった。

そこで助っ人として、かつての「デコチャリ少年」こと、高校3年生になったタカノリ君が登場した。彼はデコチャリを卒業して免許を取得し、現在は本物のトラックに乗っているという。今回は彼の仲間である20台ものデコトラが集結し、圧巻の光景が広がった。

依頼者は憧れのデコトラの運転席に乗り込み、満面の笑みで登場。煌びやかなデコトラのステージで歌を熱唱した後、夫に向かって「惚れてくれていつも感謝しています。もうすぐ50歳になるけど、60になっても70になってもずっと仲良く過ごしていきたいです。愛しています。子供たちも親の都合で振り回してごめんね。感謝しています。これからもみんなで楽しく過ごしていきたい」と、涙ながらに感謝と愛を伝えた。

作戦は大成功したが、スタジオで松井探偵は、妻が歌っている最中、夫がデコトラに気を取られて半分くらい妻を見ていなかったことを暴露した。