えっ、大根は焦がしてから煮る⁉ 10分で味しみ。ご飯が進む絶品おかずに変身する裏技

あつあつの煮込み料理で温まりたい冬。短い煮込み時間でも、うまみたっぷり、白ご飯に合う一品が作れます。その秘訣は「煮る前に、焼きつけること」。あえて「焦がす」くらいしっかりと焼き色をつけてから煮込めば、香ばしさとうまみが際立ってぐっとおいしくなります。

『こんがり手羽先と大根のオイスターソース煮込み』のレシピ

材料（2人分）

鶏手羽先……6本

大根……1/3本（約300g）

しょうがの薄切り（皮つき）……2枚

にんにく……1かけ

しょうゆ……小さじ3

ごま油……小さじ2

砂糖……大さじ1と1/2

酒……大さじ2

オイスターソース……大さじ2

好みで豆板醤……小さじ1/2

作り方

(1) 材料の下ごしらえをする

大根は皮をむき、幅1.5cmの半月切りにする。にんにくは包丁の腹でつぶす。手羽先は皮目の裏側に、骨にそって1本切り込みを入れ、しょうゆ小さじ1をまぶす。

(2) 具をこんがりと焼く

フライパンにごま油を中火で熱する。手羽先を皮目を下にして並べ入れ、大根を加える。ともにこんがりとするまで両面を2分30秒ずつ焼く。

(3) 煮る

砂糖を全体にぽとぽとと落とし入れ、30秒ほどおく。砂糖がほどよく焦げて甘い香りが立ってきたら酒をふり、水2カップとしょうが、にんにくを加えて煮立たせる。ふたを少しずらしてのせ、10分ほど煮る。しょうゆ小さじ2、オイスターソースを加え、強めの中火で照りよく煮からめる。器に盛り、好みで豆板醤をのせる。

ポイントは、ほんのりではなくこんがり、濃く色づくまで焼きつけること。

うまみと甘みのある煮汁に、にんにくがほどよくきいています。白ご飯がすすむこと、まちがいなし！

煮込み時間は10分だから、忙しい平日にも、ぜひ試してみてくださいね。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）