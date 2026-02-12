ミラノ・コルティナ五輪観戦のおともにも♪栗原心平流『味玉クリチのブルスケッタ』
オリンピックを観ながら楽しみたい、気の利いたイタリアンおつまみ。
味たまを仕込んでおけば、あとはのせるだけ。とろりとした黄味とクリームチーズが、口の中でおいしく溶け合います。見た目もおしゃれで、気分も自然と上向きに。応援しながらつまめる、うれしい一品です♪
『味たまクリチーブルスケッタ』のレシピ
材料（3〜4人分）と作り方
（1）味たまを仕込む。鍋に湯を沸かし、冷蔵庫から取り出した冷たい卵3個を6分ほどゆでる。冷水にとってさまし、殻をむく。保存袋に砂糖、みりん各大さじ1、しょうゆ大さじ2を混ぜ、ゆで卵を加える。袋の空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫に一晩置く。
（2）バゲットの薄切り8枚をオーブントースターでカリッとするまで焼く。味たま2個の汁けをきり、スプーンでざっくりと4つに割る。バゲットにクリームチーズ適宜を塗り、味たまを等分にのせる。粗びき黒こしょう適宜をふり、オリーブオイル適宜を回しかけて、イタリアンパセリのみじん切り適宜を散らす。
POINT
味たまは冷蔵庫で2〜3日保存OK。ラーメンにのせたり、ご飯に混ぜても◎です。
試合に集中したい日にもちょうどいい、手軽さとうまさ。オリンピック観戦のおともに、さっそく仕込んでみてください！
（『オレンジページ』2023年7月2日号より）
教えてくれたのは…
栗原 心平クリハラ シンペイ
料理家
料理家。テレビや雑誌、書籍などを中心に活躍中。近著『栗原家のごはん一年の食卓』（大和書房）、『栗原心平流 野菜ひとつのだけつまみ』（小社）が大好評。公式YouTube「栗原心平ごちそうさまチャンネル」も大人気。