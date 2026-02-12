アジア株軒並み上昇、米中休戦延長見通しが支え 米利下げ期待もなお残る アジア株軒並み上昇、米中休戦延長見通しが支え 米利下げ期待もなお残る

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株軒並み上昇、米中休戦延長見通しが支え 米利下げ期待もなお残る



東京時間14:10現在

香港ハンセン指数 26941.88（-324.50 -1.19%）

中国上海総合指数 4137.06（+5.07 +0.12%）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5481.73（+127.24 +2.38%）

豪ＡＳＸ２００指数 9043.50（+28.72 +0.32%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83921.81（-311.83 -0.37%）

シンガポールST指数 5015.87（+31.29 +0.63%）



アジア株は軒並み上昇、米中休戦延長見通しや貴金属相場の下げ止まりが市場心理を押し上げている。



米利下げ観測後退で香港株は下落。香港は金融政策を米国に連動させているため、米早期利下げ期待後退で香港基準金利の引き下げ時期も遅れる見通し。



米中は貿易戦争の休戦を最大で1年延長する見通しだとの報道が伝わっている。トランプ米大統領は11月の中間選挙を前に何が何でも市場の混乱を避けたいようだ。中国は約束通り米国産大豆を大量に購入している。



きのう発表された米国1月の雇用統計は驚くほど強い結果だった。雇用者数は予想の+6.5万人を大きく上回る+13万人となり、失業率も予想外に改善した。ただ、同時に発表された年次改定は雇用者数の伸びが大幅に下方修正されたため、早期利下げ期待が消滅するまでには至っていない。



雇用統計前日に発表された小売売上高が予想外に前月比横ばいとなったこともあり、あすの消費者物価指数も伸びが鈍化すれば米早期利下げ期待が復活するかもしれない。



市場は雇用統計よりも次期FRB議長の政策に注目している。トランプ氏は利下げが経済成長に不可欠だと主張していることから、ウォーシュ次期議長に大幅利下げを要求するだろう。トランプ米大統領は「ウォーシュ氏が能力発揮すれば米国は15%以上の成長が可能だろう、パウエルは無能だ」と発言。



豪州では早期の追加利上げ観測が高まっている。ブロック豪中銀総裁はインフレが根強いことが証明されれば追加利上げを行うと述べ、副総裁もインフレ抑制のためなら何でもするとしており、豪中銀はインフレ高止まりに不快感をあらわにしている。中銀のタカ派姿勢を受け5月までの追加利上げ確率は80%を超えている。

外部サイト