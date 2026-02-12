東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（1月）08:50

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

結果 2.3%

予想 2.3% 前回 2.4%（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官

高い緊張感持って注視、米当局と緊密に連携。警戒まったく緩めていない



【米国】

下院がトランプによるカナダ関税を撤廃することを目指す法案を可決

トランプは関税に反対票投じた議員は選挙のとき深刻な結果を招くと脅す



ミークス民主党議員

ブラジルとメキシコに対する関税撤廃法案を議会に提出する見通し

唯一の非常事態はトランプ氏の関税によって生み出された経済的な状況だ

人為的に作り出された非常事態と1人の男のエゴのせいで家計支出が急増



【米中関係】

米中は貿易戦争の休戦を最大1年間延長する見通し（SCMP）

トランプ氏は11月の中間選挙を前に市場混乱を回避したい

中国は約束通り米国産大豆を大量に購入している



中国外交官

米中は浮き沈みがあったが最近は全体的に安定している

台湾問題は「レッドライン」3つの中米声明を順守するよう米国に求める



【豪州】

ブロック豪中銀総裁

インフレが根強いことが証明されれば追加利上げを行う

インフレの持続性がより明確になった時点で対応する

追加利上げは事前に約束されていない、あくまでデータ次第



ハウザー豪中銀副総裁

これ以上のインフレ高進は許されない、必要なら何でもすると言いたい

