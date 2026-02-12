¤Ê¤Ç¤·¤³¤ËÄ¹Ã«Àî¡¢·§Ã«¤é¡¡WÇÕÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï12Æü¡¢ÍèÇ¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê3·î1Æü³«Ëë¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÄ¹Ã«Àî¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë·§Ã«¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤é26¿Í¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Î½¢Ç¤¸å¡¢½é¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤ËÎ×¤à¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¡¢WÇÕ10Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï12¥Á¡¼¥à¤¬3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÏCÁÈ¤ÇÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£