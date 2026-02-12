エクストリーム<6033.T>が後場急上昇している。午後１時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１０億円から１１７億７０００万円（前期比３．８％増）へ、営業利益を１０億円から１３億５０００万円（同１１．１％減）へ、純利益を６億１６００万円から１０億５０００万円（同７．１％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５７円から６２円へ引き上げたことが好感されている。



デジタル人材事業及びコンテンツプロパティ事業が計画を上回る進捗となっており、特に収益性の高いコンテンツプロパティ事業で前期及び今期にリリースしたゲームタイトルが計画を上回っていることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高８６億３６００万円（前年同期比３．４％増）、営業利益１０億６５００万円（同４．２％減）、純利益８億４００万円（同７．４％減）だった。



出所：MINKABU PRESS