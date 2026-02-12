藤倉化成<4620.T>が後場急伸しストップ高の１０６０円に買われている。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表したことが好感されている。売上高を５３５億円から５５０億円（前期比１．０％減）へ、営業利益を１６億円から２０億円（同５３．１％増）へ、純利益を１２億円から２３億円（同４．５倍）へ上方修正したことが好感されている。



塗料セグメントで集合住宅向けを中心にリフォーム用塗料の販売が堅調に推移していることに加えて、付加価値製品の販売が好調なことが牽引する。また、原料価格の高騰が落ち着きつつあることや売価改定の進捗に伴う利益率の改善も寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４１４億８９００万円（前年同期比２．７％減）、営業利益１７億８０００万円（同５７．２％増）、純利益１６億２１００万円（同４０．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS