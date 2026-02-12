「何事ですか」「激カワ」「どうしよう…」BE:FIRSTメンバーの投稿ショットにファン悶絶
人気ボーイズグループ『BE:FIRST』のJUNON(ジュノン)さんが披露したポーズに、サッカーファンからも注目が集まっている。
同グループは11日に公式インスタグラム(@befirst__official)や公式X(@BEFIRSTofficial)を更新し、JUNONさんのソロショットを投稿。口をとがらせ、両手を広げて膝を曲げた姿でカメラに収まっている。マンチェスター・ユナイテッドの10番を背負うブラジル代表FWマテウス・クーニャのゴールセレブレーションを真似したようだ。
この投稿に対し、人気サッカー解説者の林陵平氏は「これはクーニャのゴールセレブレーションです」と笑顔の絵文字などを添えて反応。ファンからも「かわいすぎて悶える!!」「尊い」「美人すぎる」「この衣装ほんとかわいい スカート似合うって何事ですか」「癒される」「どんなポーズでもカッコイイ」「激カワすぎるクーニャ」「サッカー愛 全開」「ユナサポなの?」「何回見ても好きなんだけど、どうしよう…」といった声が上がった。
同グループは11日に公式インスタグラム(@befirst__official)や公式X(@BEFIRSTofficial)を更新し、JUNONさんのソロショットを投稿。口をとがらせ、両手を広げて膝を曲げた姿でカメラに収まっている。マンチェスター・ユナイテッドの10番を背負うブラジル代表FWマテウス・クーニャのゴールセレブレーションを真似したようだ。
この投稿をInstagramで見る