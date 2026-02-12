福島の25歳MF粟野健翔が海外移籍「刺激的な経験は⼀⽣の宝物です」
福島ユナイテッドFCは12日、MF粟野健翔(25)がマウンティーズ・ワンダラーズFC(オーストラリア)に完全移籍することを発表した。
粟野はベガルタ仙台ユースから仙台⼤を経て、2023年に福島へ加入。昨季までの3シーズンでJ3リーグ戦30試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF粟野健翔
(あわの・けんと)
■生年月日
2001年1⽉5⽇(25歳)
■出身地
⼭形県
■身長/体重
160cm/60kg
■経歴
⻄⼀サッカースポーツ少年団-S.F.C.ジェラーレ-仙台Jrユース-仙台ユース-仙台⼤-福島
■出場歴
J3リーグ:30試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:4試合4得点
■コメント
「オーストラリアの Mounties FC Wanderers に完全移籍することとなりました。
プロサッカー選⼿の夢を諦めかけていた⼤学⽣の⾃分をプロの世界に導いてくれた当時の服部監督をはじめ、スタッフの⽅々には感謝の気持ちでいっぱいです。⼤⾬でボールが転がらないほどのピッチでデビューした愛媛 FC 戦、J リーグ初の福島ダービーなど、刺激的な経験は⼀⽣の宝物です。
その後は、なかなか試合に出場することができず、福島の⼒になれなかった申し訳なさと、実⼒不⾜を痛感しました。しかし、⾃分⾃⾝と向き合い、チャンスを掴むために⽇々努⼒し続けた⾃信もあります。
また寺⽥監督と出会い、新たなサッカー観に触れ、とても楽しい 2 年間を過ごすことができました。
福島でのキャリアは成功と⾔えるものではありませんでしたが、間違いなく成⻑できた 4 年間でした。
またみなさまとお会いできるようにこれからもがんばります。あたたかいサポートありがとうございました。」
