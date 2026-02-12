「美しすぎ」「また可愛くなってる」なでしこMF塩越柚歩がJリーグ開幕戦を現地観戦
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が11日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、東京ヴェルディの開幕戦を観戦したことを報告した。
東京Vは8日に味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグEAST第1節で水戸ホーリーホックと対戦。3-1の勝利を収め、J1復帰後初の白星スタートを果たした。
塩越は「First VERDY match 最高の雰囲気の中最高のゲームでした!!」と伝え、現地で撮った写真を複数アップ。所属する東京NBも今週末にシーズン後半戦の開始を迎え、「BELEZAの後期開幕もたくさんの人が来てくれたら嬉しいね~」と記している。
コメント欄では「また可愛くなってる〜」「とても綺麗だ」「美しすぎる。モデルさんかと思いました」「1枚目の写真、髪切ったのかと思ってびっくりした」「笑顔天使すぎる〜」と称賛の声などが送られた。
東京Vは8日に味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグEAST第1節で水戸ホーリーホックと対戦。3-1の勝利を収め、J1復帰後初の白星スタートを果たした。
塩越は「First VERDY match 最高の雰囲気の中最高のゲームでした!!」と伝え、現地で撮った写真を複数アップ。所属する東京NBも今週末にシーズン後半戦の開始を迎え、「BELEZAの後期開幕もたくさんの人が来てくれたら嬉しいね~」と記している。
コメント欄では「また可愛くなってる〜」「とても綺麗だ」「美しすぎる。モデルさんかと思いました」「1枚目の写真、髪切ったのかと思ってびっくりした」「笑顔天使すぎる〜」と称賛の声などが送られた。
この投稿をInstagramで見る