◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボードハーフパイプの戸塚優斗選手が、日本勢トップとなる2位で決勝進出を決めました。

予選では、2本目のランで91.25をマーク。1本目の失敗に悔しさをにじませながらも「2本目は自分なりの滑り方ができて、点数も出たのでよかった」と振り返りました。

滑り出す前にはネックレスを触るしぐさも。これはお祈りをするルーティーンとのことで、自身を守ってくれるようにと、心の支えになっていることを明かしました。

平昌オリンピックでは11位、北京五輪では10位としていた戸塚選手。前回大会からこれまでの日々には「本当に苦しい時もあったし、辞めたいなって思った時もあったんですけど。それがこういった大会でいいランできると、やってよかったなって思う瞬間に変わるので」と語ります。決勝に向けては「自分のMAXが出せるように頑張っていきたい」としながら「本当に2大会悔しい思いをして終わってるので、悔いがないように終わりたいし、攻められる時はもっと攻めきりたい」、「納得できる滑りをして、それがメダルにつながったらすごくうれしいです」と意気込みました。