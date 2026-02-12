内閣府は今年、難病や希少疾病の治療薬を開発するスタートアップ（新興企業）や中堅の製薬企業による海外展開への支援を始める。

企業が国内外で同時に薬の効果などを確かめる臨床試験「国際共同治験」の実施に必要な資金を補助する。日本の創薬力の強化につなげる狙いがある。

薬を各国で販売するには、効果や副作用を確かめる臨床試験を現地で行う必要がある。患者が少ない難病などの薬については、複数国で同時に臨床試験を進めることで、効果などの確認に必要なデータを集め、国内外の患者に迅速に薬を届けられるようになる。ただ臨床試験に数十億円以上かかり、資金力が乏しい新興企業にとって海外と同時の試験は難しい場合がある。

内閣府は、国際的な臨床試験を計画する国内の新興企業や中堅企業に、海外の患者数の調査や審査機関への相談など準備にかかる費用、試験にかかる費用を補助する。国内での販売を予定する企業を対象とし、２０２７年度までの間、準備には約１０社、試験実施には約５社への支援を見込む。２５年度補正予算に関連経費１２０億円を盛り込んだ。

国内の大学発の基礎技術を応用した薬の臨床試験を、国内の新興企業が日米欧で同時に進めることなどを内閣府は想定する。

欧米で使われている薬の販売権を取得し、日本とアジアで同時に臨床試験を実施する国内の企業を支援する可能性もある。欧米で承認された薬が日本で使えない「ドラッグロス」の解消につながると期待される。

厚生労働省によると、海外で承認済みだが国内では開発もされていない品目が２３年３月時点で８６品目あり、半数近い４０品目が希少疾病の薬だった。